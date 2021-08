«Chi ha un’idea imprenditoriale ma non sa come muovere i primi passi si faccia avanti e lo aiuteremo: abbiamo i contatti necessari con i Comuni, con il Cantone e con altri enti per far partire il progetto, qualora ci fossero i presupposti». Dal 1. marzo 2021 la Regione Moesa, come le altre dieci realtà grigionesi così strutturate, ha un manager per lo sviluppo regionale. Si tratta del 43.enne Philippe Sundermann, il quale oggi si è presentato alla stampa a Roveredo alla presenza del presidente dell’ente Christian De Tann (sindaco di Mesocco) e del vice Graziano Zanardi (Rossa). Nato in Germania e cresciuto nel Locarnese, Sundermann si è ora stabilito nel Moesano dopo che negli scorsi tre anni è stato responsabile marketing dell’Hockey Club Davos (un periodo che definisce «tosto e molto avvincente» anche essendo tifoso proprio di quei colori che hanno segnato la storia dello sport elvetico). Con entusiasmo e un approccio spontaneo si è ora calato in questa sfida, che tra le altre cose consiste proprio nell’aiutare persone e aziende a far nascere progetti nell’ambito di quella Nuova politica regionale (NPR) tramite cui la Confederazione intende «rafforzare la competitività dell’economia d’esportazione grigionese e favorire uno sviluppo sostenibile dal profilo economico, sociale ed ecologico».

«L’importanza di essere superconnessi»

Quale, abbiamo chiesto a Philippe Sundermann, uno dei progetti più importanti per Mesolcina e Calanca? «L’estensione della connessione alla banda ultralarga», ha risposto spiegando che un performante allacciamento alla rete consente di attirare nuove attività, oltre che ovviamente mettere nelle migliori condizioni di lavoro quelle già presenti. Le difficoltà a livello infrastrutturale non mancano, ma l’intento è quello di fare il massimo. Più in generale, per il periodo 2020-2023 il programma di Coira per la NPR ha un duplice obiettivo strategico, che si cerca di raggiungere anche nel Moesano: il rafforzamento a livello cantonale della competitività dei settori chiave orientati all’esportazione (turismo, industria, formazione e sanità); e l’attivazione di attori regionali e locali e valorizzazione supplementare di potenziali specifici nelle regioni, andando proprio nella direzione del tipo di sostegno tecnico e burocratico citato dal manager.

Nuovi incarichi e nuovi responsabili

L’incontro con i media ha rappresentato anche l’occasione per rendere noti l’organigramma e le attività della Regione Moesa che, nata nel 2016 dalla fusione tra Regione Mesolcina e Organizzazione regionale della Calanca, nei suoi primi cinque anni di vita ha visto crescere in maniera importante la mole di compiti assunti, arrivando a contare oggi un team formato da venti professionisti attivi al Centro dei servizi di Roveredo. Dallo scorso gennaio, ed è una delle novità più recenti, i dodici Comuni hanno conferito mandato per la gestione del relativo servizio dell’Ufficio del registro fondiario, diretto dalla dr. iur. Ursula Elsener. Sotto il cappello della Regione c’è poi l’Ufficio esecuzioni e fallimenti, dove dallo scorso giugno è stato assunto quale ufficiale Dario Luisoli. I tre nuovi responsabili dei dipartimenti citati (compreso il manager regionale) vanno ad aggiungersi a Giorgia Vanoni, dall’autunno del 2020 responsabile dell’Ufficio dei curatori professionali e a Rita Daldini, ufficiale e responsabile dell’Ufficio stato civile (che contrariamente agli altri dipartimenti ha sede a Santa Maria in Calanca).

Lotta contro il virus: il 53% è vaccinato

Nel corso del 2020 la Regione Moesa ha pure costituito lo Stato maggiore per la gestione della pandemia a livello locale. Alla sua testa Moreno Monticelli, che oggi ha pure tracciato un bilancio con sguardo anche alle sfide dei prossimi mesi, anzi, già di questi giorni. Come noto le scuole comunali di Roveredo sono infatti confrontate proprio in queste ore con la quarantena disposta per una sezione di scuola dell’infanzia e per due classi delle elementari, i cui allievi sono intanto stati testati. Tra le altre novità, il Centro per le vaccinazioni e i test rapidi si sposta da domani (1. settembre) al Centro protezione civile di Grono, traslocando dalla precedente sede a Cama. Intanto venerdì 3 settembre, nei citati spazi di Grono, si ripeterà la possibilità di vaccinarsi senza appuntamento, dalle 18.30 alle 20.30. Una quarantina le persone che hanno colto questa occasione sabato scorso. A livello di cifre, a oggi le persone completamente immunizzate (cioè a cui sono state somministrate due dosi) sono 4.797, di cui 4.582 residenti nella Regione. Ciò porta ad un tasso di immunizzati, tra i domiciliati over 12, del 53%. Escludendo dal computo gli under 19, le fasce d’età meno vaccinate sono quella tra 20 e 29 anni e tra 30 e 39, con il 40%. I più vaccinati sono i cittadini tra 70 e 79 anni (74%). Dalle statistiche anche qui emerge che l’età media dei contagiati è sempre più bassa.

