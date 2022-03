Asta decisamente particolare quella in agenda martedì 31 maggio alle 9 in via Industria a Biasca. Il pubblico potrà aggiudicarsi, a mo’ d’esempio, degli elicotteri, un aereo, una barca, delle automobili, dei motoveicoli, dei pezzi di aeronautica ed oggettistica varia d’ufficio e per la casa. Appartengono ad una società facente capo ad un imprenditore svizzero della nostra regione più volte finito sotto i riflettori della cronaca ticinese negli ultimi anni per l’importazione di materiale e di componenti di due elicotteri dall’estero.

Incanto in blocco

Tutto quello che si trova nello stabile del Borgo verrà messo all’incanto in un unico blocco, con piede d’asta di 1 franco. Gli oggetti dovranno poi essere ritirati entro un mese. Il ricavato servirà a coprire le relative misure di esecuzione, ritenuto che il maggior incasso sarà versato alla società con sede nel nostro Cantone. «In caso di mancato ritiro (...) si provvederà alla loro distruzione, ritenuto che l’importo di 250.000 franchi sarà da ritenere acquisito dalla Polizia quale partecipazione alle spese, per l’esecuzione dello sgombero di tutto quanto fosse lasciato in loco al 30 giugno 2022 dall’aggiudicatario», si legge sul Foglio ufficiale di martedì.

Un’asta, dunque, non per tutti, ma esclusivamente per chi è davvero interessato ad acquistare la merce che verrà battuta e che, oltretutto, ha una buona disponibilità finanziaria. Fra meno di tre mesi, dopo altrettante chiamate, sapremo chi la spunterà.

