In tour non ci vanno soltanto gli artisti, cantanti, attori o scrittori che siano. Ma anche Mario Branda e Simone Gianini, gli sfidanti rispettivamente dell’Unità di sinistra e del PLR per la poltrona di sindaco di Bellinzona il prossimo 16 maggio. Nel rispetto delle disposizioni sanitarie emanate dalle autorità per arginare la diffusione del coronavirus e complici gli allentamenti decisi dal Consiglio federale ed entrati in vigore il 19 aprile, i duellanti hanno iniziato negli scorsi giorni un percorso lampo che li porterà a visitare i quartieri che compongono la Città aggregata. Per dialogare. Per ascoltare. Per far conoscere le loro idee e le loro visioni per la capitale del futuro, ma soprattutto per presentarsi come persone prima che politici.

Argomenti e temi «tangibili»

Per qualche ora...