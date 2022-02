A Chiasso nessuno lo aveva nascosto. Men che meno le autorità comunali. I cantieri stradali in atto per rifare le sottostrutture e ridefinire la viabilità del centro avrebbero procurato diversi disagi agli abitanti e agli utenti. Facendo il punto oggi sulla situazione, non dovrebbe mancare molto alla conclusione degli interventi e fare in modo che la cittadina di confine sia libera dai cantieri. Secondo il capo dell’Ufficio tecnico comunale Rudy Cereghetti si può ipotizzare che tutto sarà ripristinato entro la fine di luglio, cioè entro l’inizio delle vacanze dell’edilizia. Naturalmente se nel frattempo non subentreranno intoppi.

Intoppi che per il momento – come ci conferma la municipale di riferimento Sonia Colombo Regazzoni – non si sono verificati. « I lavori proseguono a buon ritmo nel...