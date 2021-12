Dopo l’Italiano a Lugano , è la volta di Faido. Conformemente alla Risoluzione governativa del 15 dicembre 2021 (e come anticipato questa mattina in conferenza stampa dal dottor Merlani), l’Ente ospedaliero cantonale (EOC) ha deciso, ottenuto dal Cantone l’avallo, la chiusura da stasera alle ore 18:00 del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Faido.

Oltre che a permettere di reperire ulteriore personale curante da destinare al dispositivo COVID - riferisce l’EOC - e di disporre dell’attrezzatura per garantire il potenziamento del dispositivo di cure intense, questa chiusura permetterà l'allestimento degli spazi e l'apertura di un Check Point per il depistaggio COVID per la popolazione della regione a partire dal 27 dicembre 2021.