Chiude il cantiere della nuova Valascia

Chiuderà oggi e fino a tempo indeterminato il cantiere della nuova Valascia, la cui inaugurazione è prevista per la stagione 2021-22. Ne dà notizia La Regione. I lavori, iniziati nella primavera del 2019, verranno sospesi stasera, dopo la messa in sicurezza. I sindacati e le imprese hanno chiesto che venisse interrotta l’attività a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Da lunedì il cantiere di Quinto aveva già ridotto il personale da una trentina di operai a 25 uomini soltanto. Come affermato dal presidente dell’HCAP Filippo Lombardi, che non nasconde la sua preoccupazione, questo stop potrebbe allungare i tempi di costruzione, con il rischio di dover giocare anche il campionato 2021-22 nella vecchia struttura: «Le ripercussioni economiche effettive - spiega il numero uno del club leventinese alla Regione - dipenderanno dalla durata dell’interruzione e non sono al momento quantificabili». Non dovrebbero esserci invece problemi per una deroga da parte della Lega svizzera di hockey.