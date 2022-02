Chiusa a Daro la via Centrale per lavori

La via Centrale di Daro sarà chiusa per interventi di sopra e sottostruttura per quasi due mesi. Lo si legge in un comunicato odierno il Dicastero delle Opere pubbliche della Città di Bellinzona. La via sarà chiusa al traffico da lunedì 7 febbraio alle ore 7.30, fino a lunedì 21 marzo alle ore 17.30, come mostrato nella planimetria allegata (il tratto evidenziato in rosso, «Fase 3»).

Per quanto riguarda invece l’altro tratto di via Centrale (evidenziato in rosso come «Fase 1»), resterà chiuso fino a venerdì 18 febbraio alle ore 17:30. Il tratto invece evidenziato in azzurro nella planimetria sarà accessibile ai confinanti.

I lavori interesseranno il rifacimento e il potenziamento delle infrastrutture elettriche, idrauliche, di smaltimento delle acque, delle telecomunicazioni, della pavimentazione e dell’illuminazione pubblica.

Per i confinanti che non potranno acceder al proprio posto auto, l’autorità raccomanda di rivolgersi al Settore Opere Pubbliche per concordare un posteggio alternativo.

