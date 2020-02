«Abbiamo chiesto un incontro con la direzione dell’azienda per riuscire ad individuare una soluzione che tuteli i lavoratori e le loro famiglie». Il Municipio di Biasca, come riferisce al nostro giornale il sindaco Loris Galbusera, ha deciso di non assistere passivamente alla chiusura della Intervalves Technologies AG comunicata martedì dai vertici aziendali ai dipendenti riuniti...