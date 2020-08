Ammodernamento del punto vendita Coop a Bellinzona Nord. In concomitanza con la sopraelevazione dell’edificio, da lunedì 24 agosto fino a mercoledì 16 settembre, il negozio Coop Bellinzona Nord in via Geretta resterà chiuso alla clientela perché sottoposto a un ampliamento e rinnovo radicale. Saranno ammodernati gli spazi e il mobilio espositivo secondo gli ultimi concetti Coop. Gli impianti tecnici e le vetrine frigorifere per la conservazione degli alimenti saranno sostituiti con soluzioni ecosostenibili di ultima generazione.