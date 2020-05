Ha solleticato la curiosità dei media la convocazione, giunta nel primo pomeriggio di oggi, da parte del municipale di Bellinzona Christian Paglia per un «momento informativo» previsto domani. Non si sa, insomma, di cosa vuole parlare il capodicastero Opere pubbliche e ambiente finito sotto i riflettori nell’ultimo mese per la vicenda dei sorpassi di spesa per 5 milioni di franchi in tre progetti comunali. Un caso che lo ha portato alla decisione di autosospendersi dalla direzione politica proprio del Settore opere pubbliche, affidata al sindaco Mario Branda.