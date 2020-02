I Servizi urbani della nuova Bellinzona riescono a coprire il territorio in maniera paritaria oppure, come qualcuno sostiene, vi sono trattamenti diversi tra centro e periferia? Da questo quesito è partito il terzo duello della redazione cittadina del Corriere del Ticino in vista delle elezioni comunali, quello tra i candidati a un seggio nell’Esecutivo della capitale Christian Paglia, PLR domiciliato nella Turrita e municipale uscente, 49 anni, e Pietro Ghisletta, 24.enne PPD di Camorino. «I quartieri della periferia, si pensi a Claro dove ci sono frequenti critiche o Camorino, talvolta arrivano un po’ dopo rispetto al centro» ha affermato Ghisletta. «Cerchiamo di svolgere il lavoro considerando tutti i quartieri senza nessuna disparità, pianificando le opere e poi intervenendo in maniera puntuale dove ci sono dei degradi avanzati o pericolosi» ha replicato Paglia, il quale guida il Dicastero opere pubbliche e ambiente sotto il cui cappello stanno appunto i Servizi urbani.