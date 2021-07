«Ci ho sempre messo la faccia: ora vi racconto tutto»

«Tanto importanti sono i soldi nella nostra società. Se sbagli in quel contesto, sbagli tutto. Tanto semplice capire l’errore. I numeri non mentono. E diventi il ladro di turno. Anche se nessuno ruba. Atti involontari, commessi in buona fede non trovano giustificazioni. È possibile riconoscere gli sbagli. In quel momento, per altri, l’importante è salvare la faccia al meglio possibile di fronte all’opinione pubblica, nei confronti della stampa, che attende di imbrattartela. D’altronde cosa è un politico se non la propria faccia. Tuttavia, gli errori sono commessi dalle persone sul posto di lavoro. Non è necessario assumersi tutte le responsabilità, ma neppure scaricarle in toto». Lui, Christian Paglia, i panni di chi amministra la cosa pubblica li ha smessi lo scorso aprile. Dopo dieci anni...