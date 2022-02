«Vogliamo essere presenti dove sappiamo di essere utili e di essere voluti, anche perché poi dobbiamo collaborare con le istituzioni e i vari servizi già attivi sul posto. Insomma, deve esserci una reale necessità e richiesta». Giuseppe Modica, coordinatore dei City Angels in Ticino, è possibilista e commenta così la proposta - formulata negli scorsi giorni dai consiglieri comunali Manuel Donati e Tuto Rossi tramite una mozione - di introdurre questa figura anche a Bellinzona. Si tratta di volontari già attivi nel nostro cantone a Lugano, Mendrisio e Chiasso, che sotto il cappello dell’associazione e con una divisa si recano sul territorio per un minimo di tre ore a settimana dando una mano alle persone bisognose o in difficoltà, siano esse senzatetto, ragazzi, anziani. A Bellinzona questa necessità esiste, dunque? «Anche a causa di quanto si dice solitamente sul tema ho sempre pensato che sia una città poco movimentata - risponde Modica ironizzando sugli stereotipi legati alla capitale ticinese - Tuttavia alcuni nostri volontari residenti nella regione e altre persone mi segnalano che ad esempio vi sono talvolta problemi con i ragazzi bisognosi di un punto di riferimento, o in contesti di aggressività, e in questo senso una nostra presenza potrebbe essere presa in considerazione, un po’ come avviene a Mendrisio».

«Ma non siamo agenti»

Intanto però, anche per intervenire su questa fascia d’età la Città ha introdotto gli educatori di prossimità. Gli «angeli» non sarebbero dunque ridondanti? «Il nostro approccio si differenzia da quello dei professionisti perché noi non ci presentiamo come parte di un’istituzione bensì come volontari, che non hanno una formazione specifica in tale ambito e che cercano di interagire nella maniera più spontanea possibile». E questo con i ragazzi funziona, sostiene il coordinatore. «Se notiamo situazioni di tensione interveniamo, senza pretendere di giungere ad una soluzione ma piuttosto con l’obiettivo di favorire la riflessione e la comprensione del momento». Evidenzia inoltre un elemento che giudica importante affinché il concetto passi nella maniera adeguata: «Facciamo sia solidarietà che sicurezza, ma sicurezza in senso passivo: non siamo agenti e non vogliamo né possiamo esserlo». Più concretamente il messaggio è il seguente: «Se ad esempio aiutiamo un senzatetto facciamo sì solidarietà, ma anche sicurezza, perché togliamo dalla strada una persona che potrebbe delinquere per fame». Una sorta di insicurezza indiretta, insomma.

Un senzatetto rumeno ha trascorso la notte in un sacco a pelo all’addiaccio la scorsa settimana nei pressi del centro di Bellinzona. (Foto messa a disposizione del CdT dai City Angels).

Nessuna realtà è davvero «immune»

Benché non sia la regola, anche a Bellinzona talvolta si presentano situazioni in cui i City Angels possono rivelarsi utili e non solo nei confronti dei già citati adolescenti, spiega ancora Giuseppe Modica. Un esempio è giunto dalla cronaca solo la scorsa settimana, con il caso di un giovane di origine rumena che si muove aiutandosi con una sedia a rotelle (pur non essendo completamente privo dell’uso delle gambe). Dopo essere giunto da Basilea, ha girovagato un po’ in centro prima di trascorrere la notte in un sacco a pelo all’addiaccio. Al mattino è stato notato e aiutato prima da alcuni cittadini che gli hanno offerto la colazione, dopodiché i City Angels hanno trovato una soluzione per le notti successive e infine cercato un «collocamento» più a lungo termine. «Quello citato è un caso puntuale, ma il reale bisogno del nostro aiuto a Bellinzona lo si comprenderà sul campo - sottolinea - Nei prossimi giorni cercheremo quindi di contattare il Comune, anche se evidentemente sappiamo che hanno tante altre cose a cui pensare». La mozione Lega-UDC dovrà in ogni caso seguire la trafila a livello politico.

I requisiti? Voglia di imparare e umiltà

I City Angels a Lugano sono una ventina, a Chiasso una decina, a Mendrisio al momento solo quattro. Sono attivi a rotazione, per un minimo di tre ore a settimana ciascuno, oltre ad una media di un «servizio di cortesia» al mese (si tratta del sostegno fornito per le manifestazioni, come già avvenuto ad esempio per la corsa podistica Stralugano). Sono tutti volontari: nessun professionista, quindi, e nemmeno il coordinatore lo è. «Sarebbe bello poter trovare nuove leve proprio nel Bellinzonese». Quali invece i requisiti per diventare un «angelo della città»? «Occorre essere maggiorenni e dimostrare umiltà, voglia di aiutare e di imparare». Vi è poi una formazione di due giorni, con esame. E come viene finanziato il servizio? «Siamo autofinanziati», spiega ancora Modica. Ognuno paga una quota sociale di 50 franchi all’anno, poi ci sono i sostenitori privati. Ai Comuni coinvolti cosa si chiede? «Loro non hanno costi, ma in cambio del nostro servizio sollecitiamo la possibilità di ottenere uno spazio da adibire a sede per la formazione e come spogliatoio».

Una serata di volontariato. ©CdT/Chiara Zocchetti

