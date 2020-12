« Il PLR di Bellinzona non condivide e si sarebbe aspettato un gesto che desse l’idea di una più adeguata capacità di autocritica da parte del proprio municipale». Lo scrive la sezione PLR di Bellinzona un comunicato diffuso alla vigilia del voto in Consiglio comunale sui crediti suppletori per complessivi 2,8 milioni chiesti dal Municipio cittadino a copertura dei maggiori costi registrati nel rinnovamento dello Stadio comunale e nella realizzazione del Policentro della Morobbia. E si esprime così sulla vicenda dei sorpassi di spesa per 5 milioni di franchi in tre cantieri della Città (i due citati più quello dell’oratorio di Giubiasco), un polverone emerso la scorsa primavera con al centro il Dicastero opere pubbliche, condotto dal municipale PLR Christian Paglia. Da cui, come detto, la sezione si sarebbe aspettato un’assunzione di maggiore responsabilità politica nell’accaduto. La sezione presieduta da Marco Nobile «intende però chiarire che non ha mai chiesto e non chiederà mai le dimissioni di Christian Paglia, in quanto questa è e rimane una scelta individuale, che in quanto tale va lasciata alla coscienza del diretto interessato».

«Giusto non riassegnare il Dicastero»

Si precisa poi che la sezione «appoggia la linea adottata dal Municipio, caratterizzata in primis da lodevole trasparenza e assunzione di responsabilità collegiale». Si prende al contempo atto, condividendola, «della decisione dell’Esecutivo di non ridare al municipale Christian Paglia la gestione della parte di dicastero dalla quale si era in precedenza autosospeso». Un fatto, questo, «certamente grave se riferito alla mancanza di fiducia che questo comporta». Così, da un lato il PLR cittadino «ringrazia il proprio rappresentante in Municipio per essersi chiaramente assunto delle responsabilità, fatto per nulla scontato». Ma dall’altro «ritiene che ciò non sia abbastanza: la posizione, che ci permettiamo di definire di parziale assunzione di responsabilità, stride in particolare con la decisione della conferma di sospensione da parte dell’Esecutivo».

In questo senso si ricordano «le schiette riflessioni condotte in queste ultime settimane internamente alla sezione», che «hanno portato a discutere, anche con il diretto interessato, quali fossero altri scenari possibili». Christian Paglia «ha ritenuto che non fosse il caso di andare oltre l’assunzione di parte di responsabilità relativa ai sorpassi verificatisi nelle tre opere Policentro di Pianezzo, Oratorio di Giubiasco e Stadio comunale». Il PLR sottolinea di non condividere e, come evidenziato in apertura, «si sarebbe aspettato un gesto che desse l’idea di una più adeguata capacità di autocritica da parte del proprio municipale».

«Sì alla copertura dei buchi, ma prendendo insegnamento»

Il PLR ribadisce poi il proprio sostegno ai due crediti per la copertura dei buchi al voto domani sera in Consiglio comunale, messaggi su cui per altro, ricordiamo, le commissioni si sono spaccate, con da una parte PLR e Sinistra (favorevoli nonostante il disagio per la vicenda), dall’altra Destra e PPD (contrari). Ma lo fa con la «consapevolezza di quanto accaduto e la certezza di aver tratto insegnamento, sviluppando correttivi atti a escludere il ripetersi in futuro di situazioni analoghe. L’obiettivo è lo sviluppo di un processo, in parte già cominciato, di correzione e miglioramento della gestione, sia a livello amministrativo che politico, di un dicastero che si è oggettivamente rivelato non all’altezza di quanto ci si aspettava e ci si aspetta per una Città di oltre 42.000 abitanti». Si sottolineano quindi le «gravi leggerezze» nella gestione dei grossi investimenti e del denaro pubblico». «Il Municipio ha fatto molto e, in massima parte, lo ha fatto bene - si precisa - Ma non basta a cancellare l’amarezza che ha prodotto la situazione emersa negli ultimi mesi». Ciò premesso, il PLR «ritiene che l’approvazione dei messaggi citati sia un atto di responsabilità nel mettere il Municipio nelle condizioni di saldare, dopo le opportune verifiche, le fatture ancora scoperte di ditte che hanno eseguito regolarmente opere, soprattutto in questo momento difficile». Tale appoggio, si aggiunge, «non deve però in nessun modo essere confuso con l’approvazione o giustificazione dei motivi che hanno portato il Municipio a doversi rivolgere al Consiglio comunale con questa richiesta. Apprendiamo con un certo rammarico che ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire sul processo di delibera di alcuni incarichi per quanto riguarda quanto avvenuto sul cantiere dello Stadio comunale. Chiediamo che si possa in ogni caso quanto prima fare definitiva chiarezza su questo. È una questione di credibilità.».

«Responsabilità però anche collegiale»

Il PLR aggiunge che la sezione «è altresì convinta che la responsabilità di quanto accaduto non possa cadere unicamente sul capo dicastero opere pubbliche. Abbiamo già detto della responsabilità collegiale del Municipio, che ci fa piacere, sottolineando al contempo come lo stesso non sia composto da soli rappresentanti del PLR». Non solo: la convinzione è che «la definitiva attenta analisi di dettaglio di quanto non è funzionato evidenzierà certamente anche altre responsabilità. Ma noi, come siamo soliti fare, preferiamo guardare a quanto capita in casa nostra e cercare di migliorare quanto direttamente di nostra competenza. Lasciamo volentieri agli altri gli atteggiamenti di sterile critica e polemica politica senza costrutto».

Guardando alle elezioni

«Riteniamo inoltre che quanto accaduto non possa essere ascritto a un imprevisto puntuale o, meglio, a tre imprevisti puntuali», si puntualizza ancora. «Siamo piuttosto dell’avviso, sentito in particolare quanto contenuto negli audit presentati dal Municipio pubblicamente lo scorso settembre, che le tre problematiche riscontrate su altrettanti progetti possano essere in parte anche dovute a una generale non ottimale conduzione politica del dicastero opere pubbliche». Ora, quindi, l’impegno della sezione «è quello di proporre per le prossime elezioni la scelta tra candidati al municipio tutti all’altezza di eventualmente assumersi la responsabilità di riorganizzare al meglio la gestione del dicastero opere pubbliche, posto che Christian Paglia ha deciso già da tempo che non avrebbe sollecitato un nuovo mandato. Quest’ultimo aspetto relativizza in parte anche le considerazioni relative al mantenimento da parte di Paglia della sua posizione attuale fino alla fine della corrente legislatura».

Lo stadio comunale di Bellinzona rimesso a nuovo nel 2019 con un ampio superamento del preventivo. ©CdT/Chiara Zocchetti

