«Ci si ricorda solo dei sorpassi di spesa, ma è stato fatto molto»

L’intervista

Verso l’addio alla politica di Bellinzona dopo un finale amaro caratterizzato dal superamento dei preventivi in tre opere pubbliche, Christian Paglia traccia un bilancio complessivo dei dieci anni in Municipio citando realizzazioni non eclatanti ma essenziali all’ammodernamento della Città - «Personalmente ho imparato a trattare con le persone evitando un approccio giudicante»