C’è persino chi fa la tripletta nello spazio di poche ore, passando da un maniero all’altro. Perché il giorno del matrimonio è indimenticabile, e come tale merita una cornice da favola. I castelli di Bellinzona sono la location perfetta per il fatidico sì. E i ticinesi li scelgono per celebrare il rito civile (al Sasso Corbaro), per la sessione fotografica (il Montebello va per la maggiore) e per il banchetto e i relativi festeggiamenti (al Castelgrande). Pensate che, nel maggio 2004, una coppia americana aveva scelto proprio quest’ultima fortezza per scambiarsi il bacio più importante della vita.

Il Servizio cancelleria della Città gestisce le cerimonie per quanto riguarda la fortezza di cima, dove in media ogni anno si giurano amore eterno fra i 25 e i 30 (futuri) coniugi – di fronte al sindaco,...