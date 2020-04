«Ci siamo e stiamo lavorando per esser pronti a ripartire»

Agli allenamenti individuali o a secco ci si può adattare in questo periodo di pausa forzata. Ma singoli atleti e società scalpitano per poter tornare presto ad una attività sportiva il più possibile simile a quella abituale. Le infrastrutture sono tuttavia ancora chiuse per limitare il diffondersi della pandemia di coronavirus. «Ci siamo e cerchiamo di fare del nostro meglio per essere pronti non appena i centri sportivi potranno riaprire» è quindi il messaggio che il direttore Andrea Laffranchini rivolge alle società sportive cittadini attraverso il sito Internet dell’ente Bellinzona Sport.

Vicini, per ora, solo sul web

Una vicinanza che Bellinzona Sport ha voluto dimostrare anche mettendo a disposizione delle società sportive uno spazio sulla propria pagina Internet (sport.bellinzona.ch)...