«Ci sono già prenotazioni per il prossimo inverno...»

«C’è chi, addirittura, ha già prenotato per il prossimo inverno...». Christian Vigne gongola. Il direttore dell’Ente turistico regionale del Moesano (ETRM) è sommerso di richieste di persone interessate ad affittare rustici, appartamenti e case di vacanza a San Bernardino ma non solo. Dopo un ottimo 2020 com’era stato il caso per le valli del Sopraceneri (si veda il CdT di sabato scorso), il 2021 per la nota località turistica altomesolcinese si preannuncia ancora migliore.

La riscoperta della montagna, la voglia di allontanarsi anche solo per qualche settimana dalle città e di staccare dalla routine quotidiana e la quasi impossibilità di viaggiare all’estero a causa della pandemia sono fattori che stanno facendo la differenza. Soprattutto l’ultimo, naturalmente. È il rovescio della medaglia...