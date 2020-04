La nuova convenzione per la gestione dei castelli di Bellinzona consentirà di meglio valorizzare il potenziale di questo «bene storico e culturale». Non ha dubbi la Commissione delle finanze e della gestione del Gran Consiglio che ieri ha firmato il rapporto attraverso il quale chiede al plenum di approvare il testo ed il relativo credito annuale di 540.000 franchi per il periodo fino al 2024. L’impressione, non solo di Bixio Caprara (relatore) e colleghi, ma anche ad esempio dello stesso Municipio, è che finora non si sia stati in grado di sfruttare fino in fondo quel fiore all’occhiello che dal 2000 è addirittura patrimonio UNESCO. Una fortezza di proprietà del Cantone che ci invidiano, dunque, in tutto il mondo.

Come uscire dal limbo

I manieri medievali della Turrita devono insomma uscire...