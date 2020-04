Riunioni plenarie nella sala del Consiglio comunale per rispettare le norme sulle distanze sociali, incontri bilaterali, oppure videoconferenze tramite Skype. L’attività del Municipio di Bellinzona prosegue anche durante l’emergenza Covid-19. «Il lavoro non manca: oltre a concentrarci sulle misure da adottare durante questo periodo di emergenza stiamo anche affrontando temi legati a tutto ciò che si dovrà mettere in campo una volta che sarà stata superata questa fase acuta della crisi che ha comportato la sospensione della maggior parte delle attività» ci confida il sindaco Mario Branda che raggiungiamo telefonicamente in uno dei suoi rari momenti di tregua della giornata. Quello post-pandemia sarà un periodo estremamente duro a livello economico malgrado le misure mese in atto da Confederazione...