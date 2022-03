Dopo la pausa per le vacanze di carnevale riprende l’attività del Circolo del cinema di Bellinzona e degli altri cineclub cantonali con la tradizionale rassegna «Un po’ di cinema svizzero», selezione del meglio che si è potuto vedere alle recenti Giornate di Soletta. A Bellinzona, Mendrisio, Lugano e Locarno si potranno vedere ben tredici film, la maggior parte dei quali in prima visione ticinese. Particolarmente ricco è quest’anno il programma di Bellinzona, che grazie anche alle collaborazioni con AMOPA per la Semaine de la francophonie, con ConProbio e BioTicino, prevede undici film, cinque lungometraggi di finzione e sei documentari.

Ci sono anche fiction e documentariNella fiction è stato l’anno che ha visto la supremazia dei cineasti romandi, qui rappresentati con quattro film, tre dei...