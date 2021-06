«Vogliamo proporre occasioni di svago e aggregazione dopo che la pandemia ha richiesto grandi sacrifici a tutti, in particolare alla ristorazione e ai piccoli commerci. E lo faremo coinvolgendo tutte le fasce d’età e tutti i quartieri». Al suo debutto pubblico come nuovo responsabile degli eventi della Città di Bellinzona, il municipale Renato Bison ha lanciato così l’estate della capitale. Il programma ripropone in sostanza, ampliandola, l’intuizione avuta nell’estate del 2020, quella maggiormente segnata dalle incertezze della pandemia, allora ancora «fresca». Dal 24 giugno al 27 agosto il programma coinvolgerà così il centro storico e gli ex Comuni con animazioni tutte gratuite, necessariamente contenute nella loro forma ma significative, e che hanno richiesto importanti sforzi organizzativi. Un trentina i gruppi musicali che si esibiranno in quattro palchi nel centro, e undici le proiezioni sotto le stelle che si terranno in undici quartieri. È un cartellone di proposte che tra le altre cose ha pure una valenza turistica, ha evidenziato in conferenza stampa il direttore dell’Organizzazione turistica Bellinzona e Valli Juri Clericetti. Il programma dettagliato e aggiornato si può sempre consultare sul sito www.incitta.ch.

Afterwork confermato

Partiamo dalla formula, confermata, dei momenti musicali «afterwork». A partire dal 1. luglio il giovedì ed il venerdì, dalle 18 alle 22 (qualora non vi siano concomitanze con altri eventi ricorrenti e confermati) verrà proposta la colonna sonora degli apertivi in centro con vari generi, band e artisti della regione che anche quest’anno hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. Questo a testimonianza del grande desiderio di poter tornare ad esibirsi dal vivo, come sottolineato da Gregory Jörg, del Settore cultura e eventi. Durante ciascuna delle serate in programma saranno allestiti - a rotazione nelle piazze Collegiata, Governo, Gabuzzi e Indipendenza - due dei tre palchi fissi posati in Città da luglio ad agosto e messi a disposizione dei gruppi in prossimità degli esercizi pubblici, anche con l’obiettivo di ridare loro slancio. In due occasioni, le esibizioni in contemporanea saranno ben tre: oltre a due palchi attivi sarà infatti presentata anche un’animazione dinamica in piazzale Stazione con i Tri per dü e Tacalà. I generi musicali proposti dai quasi trenta gruppi complessivamente coinvolti spazieranno dalla musica autorale (in dialetto ticinese e in inglese) al Jazz in diverse sue declinazioni, dalle cover Rock e Pop al Blues, dalla musica Country alla musica popolare Latina, dal Folk ticinese al Rhythm ‘n’ Blues, dalle Tribute Band all’Alternative Rock... Una delle novità di questa edizione è la collaborazione con la Fondazione del Patriziato di Bellinzona, organizzatrice della manifestazione Bellinzona Beatles Days, anche quest’anno purtroppo annullata a causa della pandemia. La Fondazione - ha ricordato il presidente Graziano Lavizzari - ha curato ben otto concerti della programmazione musicale nei weekend del 29-30 luglio e 19-20 agosto.

Cinema a ritmo di musica

«Ciak si gira... a ritmo di musica!» sarà invece l’appuntamento dedicato ai quartieri e pensato per tornare a vivere le piazze varcando i classici confini alla scoperta degli ex Comuni che compongono la nuova Bellinzona. Questa l’idea alla base del programma, presentato da Elisabetta Peduzzi, che prevede proiezioni cinematografiche sotto le stelle (dalle ore 21 circa) che a rotazione toccheranno i quartieri di Bellinzona con undici tra film di animazione e grandi classici caratterizzati da grandi colonne sonore. Si inizia il 24 giugno in piazza a Preonzo con il film di animazione Sing, per poi continuare fino all’ultima data del 27 agosto al parco Motto Grande di Camorino. Unico quartiere escluso è Monte Carasso che grazie alla programmazione di SpazioReale e del Seminario Internazionale di Progettazione vedrà la suggestiva corte dell’antico Convento delle agostiniane palcoscenico di diverse serate pubbliche, conferenze e uno spettacolo teatrale dedicato alla fotografa Vivian Maier.

I dettagli

Il programma dettagliato, così come informazioni costantemente aggiornate sullo stato degli eventi (che in caso di brutto tempo saranno annullati) si trovano come detto su www.incitta.ch/estate. Chi desiderasse ricevere aggiornamenti puntuali sugli appuntamenti della settimana, potrà iscriversi alla newsletter, sempre su www.incitta.ch. Per altro al calendario proposto potrebbero, nel corso dell’estate, aggiungersi altre iniziative così come nuove date a prolungamento di Estate in Città. Un’estate durante la quale non mancheranno inoltre i grandi eventi fra i quali ad esempio Castle on Air e Cinema a Castelgrande che hanno confermato, grazie agli ultimi allentamenti, lo svolgimento delle proprie manifestazioni.

Social e premi

Come ricordato dal direttore del Settore comunicazione Reto Malandrini, la programmazione sarà promossa anche sui social della Città che per l’occasione lanciano l’hashtag #estateincitta21, con il quale il pubblico potrà condividere le proprie suggestioni. Sugli account Instagram e Facebook @bellinzonacity saranno ripostate le più belle e simpatiche. Una volta al mese esse parteciperanno poi al sorteggio di tre @bellinzonacity-summer kit contenenti gadget griffati Città di Bellinzona ed una selezione locale di gazzosa, birra e vino bianco.

