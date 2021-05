Il giovane ciclista investito da un’auto in via Tatti a Bellinzona è in pericolo di morte. L’incidente, come conferma la Polizia cantonale, è accaduto lunedì pomeriggio, attorno alle ore 18:45. Lo sventurato stava attraversando il campo stradale sulle strisce pedonali, all’altezza della fermata del bus «Via Borromini» quando è stato centrato da una Ford immatricolata in Ticino, il quale conducente, un 62enne italiano domiciliato nel Locarnese, non si è accorto della presenza del ragazzo che a causa del violento urto è stato sbalzato sul parabrezza dell’auto prima di cadere a terra.