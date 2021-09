Come comunica oggi la polizia cantonale dei Grigioni, il ciclista stava pedalando in direzione di Bellinzona, in sella alla sua bicicletta da corsa in compagnia di altri amanti delle due ruote. Mentre stava affrontando una curva a sinistra, lo sportivo è finito fuori strada, cadendo in una scarpata e finendo sulla carreggiata sottostante.