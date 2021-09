È la Settimana europea

Quelle che abbiamo elencato sono le raccomandazioni di «Cortesia», la campagna di sensibilizzazione lanciata la scorsa primavera dall’Associazione traffico e ambiente (ATA) in collaborazione con Pro Velo Ticino per favorire il rispetto reciproco ed evitare conflitti sulle strade in un periodo in cui assistiamo ad un boom delle bici. Una campagna a cui ha aderito anche la Città di Bellinzona. Così da domani (giovedì 16 settembre) in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile in sette punti della capitale saranno esposti dei manifesti per richiamare questa filosofia. «La Città è infatti da tempo impegnata nello sviluppo della rete cittadina dedicata alla mobilità più sostenibile e promuove attivamente la mobilità pedonale e ciclistica sul proprio territorio» sottolinea il Municipio.