Ricca programmazione a gennaio per il Cinema Teatro Blenio di Acquarossa. Si parte il giorno 12 alle 20.30 con il film del mercoledì, per l’occasione «Madres paralelas» di Pedro Almodòvar. Domenica 16 gennaio alle 17 sarà la volta di «Clifford - Il grande cane rosso» di Walt Becker, adatto dai tre anni. Il successivo film del mercoledì, il 19 gennaio alle 20.30, sarà «Quo Vadis, Aida?» di Jasmila Zbanic. Numerose poi le altre proiezione previste, consultabili in maniera completa su www.cinemablenio.ch e sulle pagine Instagram e Facebook. Mercoledì 26 gennaio alle 14 è in agenda lo spettacolo della «Lanterna Magica».