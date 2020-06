Cinema Leventina pronto a un nuovo «ciak»

«Ciak», si riapre. Il Cinema Leventina di Airolo è pronto. Mercoledì 1. luglio è prevista la prima proiezione dopo lo stop causa coronavirus. Si tratta di «En mai fais ce qu’il te plait» del regista Christian Carion, con inizio alle 20.30. La trama: nel maggio 1940, per sfuggire all’invasione tedesca, gli abitanti di un villaggio al nord della Francia si spostano verso sud portando con loro un bambino tedesco, il cui padre, oppositore del regime nazista, è prigioniero ad Arras. La proiezione sarà proceduta alle 19.30 dall’assemblea ordinaria dell’associazione, annullata lo scorso mese di marzo. In luglio e agosto saranno programmati due spettacoli settimanali al mercoledì e al sabato (alle 20.30). Non ci saranno invece altre attività culturali o proiezioni riservate a fasce particolari di utenti. Programma dettagliato sulle locandine mensili e sul sito www.cinemaleventina.ch. Le proiezioni avverranno nel rispetto delle norme di protezione prescritte dalla Pro Cinema.