La posa del nuovo strato d’usura fonoassorbente in via Bellinzona a Giubiasco, tra l’incrocio con Via Della Posta e la rotonda di Piazza Grande, avverrà nelle notti tra mercoledì 17 giugno e mercoledì 24 giugno. Lo annuncia oggi un comunicato stampa del Dipartimento del territorio. I lavori si svolgeranno dalle ore 20.00 alle ore 05.00. In questa fascia oraria la strada cantonale sarà completamente sbarrata e il traffico verrà deviato su Viale 1814, che sarà percorribile nelle due direzioni. Durante il giorno la Via Bellinzona sarà invece normalmente transitabile.