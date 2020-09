I dipendenti della Città di Bellinzona hanno scelto di recente i loro nuovi rappresentanti interni. Nella Commissione del personale sono stati eletti Mario Melchiorre (246 voti personali) e Fabrizio De Coi (212) per l’area amministrativa, Jean Claude Paganelli (160) e Zeno Rezzonico (153) per le case anziani, Athos Donato (144) per i servizi esterni, Carlo Pongelli (eletto tacitamente) per l’AMB e Massimo Scandolara per la polizia comunale (pure eletto tacitamente). I candidati che facevano capo a «La voce del personale» (l’associazione fondata un anno fa in contrapposizione al cambiamento delle politiche pensionistiche della Città dopo l’aggregazione) hanno ottenuto quattro posti su sette, di cui uno con Mario Melchiorre che della stessa associazione è promotore e presidente. Dei 1.114 iscritti in catalogo hanno votato in 465, ovvero il 41,7%. Nominata pure la Commissione di previdenza: eletti Mario Melchiorre (231 voti personali) e Fabrizio De Coi (198) per l’area amministrativa, Carlo Pongelli per l’AMB (204) e Jean Claude Paganelli (154) per le case anziani. Partecipanti al voto: 448 su 1.021 iscritti (il 43,8%). Qui, tre su quattro erano candidati sostenuti dalla citata associazione.