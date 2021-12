Nessun dietrofront era stato preannunciato dal vicesindaco Simone Gianini lunedì scorso, in occasione della discussione in Consiglio comunale del Preventivo 2022. E così è stato. All’albo di Bellinzona è in pubblicazione fino al 1. febbraio l’ordinanza municipale d’applicazione del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti. Comprende l’adeguamento della tassa base che tanto ha fatto discutere nell’ultimo mese e mezzo, sia la politica sia soprattutto la popolazione che non ha digerito (per usare un eufemismo) il fatto che il balzello sia quasi raddoppiato: da 80 a 150 franchi.

Per i commerci l’importo indicato rimane di 200 franchi; l’Esecutivo ha in ogni modo precisato che sono in corso degli approfondimenti per le persone giuridiche sulla base del principio «chi più inquina più paga»....