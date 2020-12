Clamoroso a Bellinzona: il presidente del Consiglio comunale Luca Madonna (Lega dei ticinesi) non ha firmato l’ordine del giorno della seduta di lunedì 21 dicembre. Secondo lui in quell’occasione va trattato solo il preventivo 2021 e non i crediti suppletori per lo stadio Comunale ed il Policentro di Pianezzo nell’ambito della vicenda dei sorpassi di spesa in tre opere pubbliche.

«Una scelta coerente e di responsabilità quella presa dal nostro rappresentante. Come più volte sostenuto pubblicamente dal nostro gruppo - ma anche da tutte le altre forze politiche non coinvolte nei sorpassi di spesa - siamo ancora distanti da un’informazione precisa e soprattutto definitiva su quanto è accaduto», scrivono Lega e UDC in una nota. Le quali ribadiscono che «mancano tuttora numerose risposte (tralasciamo la qualità e la superficialità di alcune di quelle ottenute), mancano i risultati dell’audit sul direttore del Dicastero opere pubbliche e tanto altro ancora. Non si conoscono ancora le responsabilità e se qualcuno dovrà passare alla cassa per i gravi fatti commessi: la strategia del “tutti colpevoli, nessuno colpevole” non va bene quando il Municipio, in particolare il sindaco, parla di trasparenza e di volontà di fare chiarezza. Proprio a lui andrebbero indirizzate le domande su quanto successo, su quanto stabilito ed emerso dagli audit e soprattutto chiesta conferma di tutte le informazioni mancanti per prendere delle decisioni serie e corrette».

Di fronte a questo scenario, prosegue il gruppo Lega-UDC, si chiede di votare «in maniera sbrigativa milioni di franchi a copertura dei sorpassi di spesa - come nulla fosse - invocando il senso di responsabilità: della serie prima la combinano grossa e poi vogliono dimostrarsi i più bravi nel trovare la soluzione. Perfino paradossale che nei rapporti di maggioranza, sottolineiamo di maggioranza e quindi redatti - in questo caso - da commissari PLR e dell’Unità di Sinistra, si parla di approfondimenti non ancora terminati. Ma se le conclusioni sono già state tratte, a cosa serve portare avanti questi accertamenti?». L’ordine del giorno è comunque stato firmato dal vicepresidente del Consiglio comunale Vincenzo Mozzini (PLR) e inviato a tutti i consiglieri comunali. Ricordiamo che la destra ha già preannunciato il referendum sui due crediti.

