«L’associazione è contenta della disponibilità del Municipio a recepire le osservazioni e le critiche, come pure dell’apertura a colloqui su tematiche specifiche». Lo scrive l’associazione di quartiere Claro Viva in un comunicato a seguito dell’assemblea tenutasi martedì alla presenza di una cinquantina di persone, circa la metà dei soci. La Città era rappresentata da tre municipali tra cui il sindaco Mario Branda che «ha dato lustro alla serata, e soprattutto ha permesso ai soci di ricevere risposte immediate a critiche, domande e sollecitazioni poste in sala». L’Esecutivo, si legge ancora, ha ribadito l’importanza di Claro Viva e delle altre associazioni di quartiere come interlocutori attivi sul territorio.