Una classe della Scuola cantonale di commercio (SCC) di Bellinzona è stata posta oggi in quarantena. Lo comunicano il Dipartimento sanità e della socialità (DSS) e il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) in una nota. L’Ufficio del medico cantonale ha informato la direzione della scuola che a sua volta – come stabilito nel nuovo protocollo concordato fra i due Dipartimenti – si è messa in contatto con i genitori degli allievi interessati. Entrambi i Dipartimenti - precisa la nota - sono a disposizione della direzione scolastica garantendo, se necessario, consulenza e supporto.