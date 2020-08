Ottima affluenza di volontari nelle due giornate a favore dell’ambiente, denominate Clean-Up Tour e organizzate da Summit Foundation. Giovedì sono stati raccolti 95 kg di rifiuti, appunto, in Valle Calanca, mentre venerdì 45 kg a San Bernardino.

Il primo appuntamento, il 6 agosto in collaborazione con il Parco Val Calanca, ha visto una mattinata dedicata alla raccolta di rifiuti. In Calanca l’azione ha avuto un buon riscontro, come dimostra anche la presenza di ben 25 persone, tra cui anche qualche bambino, che si sono presentate molto motivate di buon mattino. Le squadre, dopo la colazione, si sono spostate nei luoghi di raccolta che erano situati nei 3 comuni del parco, e questo per la volontà del direttore che ha voluto coinvolgere simbolicamente i territori di tutte le località promotrici del Parco. I partecipanti sono rimasti particolarmente colpiti dalla quantità di mozziconi di sigarette ritrovati un po’ ovunque e dall’elevato quantitativo di rifiuti raccolti, malgrado ci si trovasse in un parco naturale. Alla fine della mattinata, come accennato, sono stati raccolti ben 95 kg di rifiuti.