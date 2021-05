Code chilometriche al San Gottardo

Aggiornato alle 14.50 - Con il lento ritorno alla normalità e la voglia di vacanze, tornano anche le tradizionali code al San Gottardo. Come in occasione dell’Ascensione, anche per il lungo fine settimana di Pentecoste davanti al portale nord della galleria autostradale si sono formate lunghe colonne. Rispetto a questa mattina dove la coda ha toccato i 14 km, il traffico sta lentamente diminuendo.