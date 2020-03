Il Governo retico incontrerà i rappresentanti del Moesano, ma l’edilizia della regione che confina con il Ticino continuerà a lavorare. Lo ha fatto sapere lo stesso Consiglio di Stato grigionese, in una nota nella quale risponde (seppur indirettamente, per ora) alle critiche indirizzategli dalla deputazione moesana in Gran Consiglio, dopo la decisione di non adeguarsi alle disposizioni adottate da Bellinzona riguardanti l’arresto dell’attività dei cantieri. Nel comunicato è annunciata una riunione in programma domani al San Bernardino, durante la quale rappresentanti dell’autorità di Coira incontreranno sindaci e granconsiglieri del Moesano. La stessa cosa avverrà nei prossimi giorni per l’Engadina. E questo perché si tratta delle due regioni attualmente più colpite dal coronavirus. Nella stessa nota, però, il Governo retico ribadisce la propria contrarietà alla stop dell’edilizia, sottolineando ancora una volta che il provvedimento sarebbe in contrasto con le disposizioni federali vigenti.