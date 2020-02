Il ponte tibetano porta molti turisti a frequentare la montagna tra Monte Carasso e Sementina. Ma anche problemi di traffico sulle strade collinari. Per porvi rimedio il Municipio cittadino, d’accordo con l’Ente autonomo Carasc e il Patriziato di Sementina, l’Esecutivo della Città ha deciso di parificare la segnaletica già posata nel 2017 sulla strada in direzione di Curzùtt. Così come il tratto di strada che dall’ultimo pezzo di via I Fracc porta alla località El Pairöö a Monte Carasso, anche la strada collinare di Sementina a partire dall’incrocio tra via alla Serta e via Mondò verso San Defendente e i Prati di Cima viene resa a traffico limitato al servizio a domicilio, permettendone quindi il transito soltanto a chi, titolare od ospite, deve raggiungere una proprietà in quota, ivi compreso l’Alpe Mognone, di proprietà del Patriziato di Sementina. Ai turisti vengono invece resi disponibili unicamente i posteggi sul fondovalle, completati dal servizio navetta da e per il comprensorio montano organizzato dall’Ente autonomo Carasc. Per ovviare alla problematica di chi lasciava il veicolo sulle piazzole di scambio lungo la strada per San Defendente, verrà inoltre introdotto il divieto di posteggio a zona dopo il nucleo di Piancalardo sino a prima di San Defendente, da dove il parcheggio ordinato delle auto ordinato e senza che sia d’intralcio sarà ancora ammesso.