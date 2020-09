Colpo di scena al processo d’appello a carico della 41.enne russa accusata di essere la mente del delitto di Monte Carasso. L’avvocato Yasar Ravi, patrocinatore della donna che secondo l’accusa avrebbe spinto il marito ad uccidere la sua prima moglie, ha presentato un’analisi secondo la quale non sempre le dichiarazioni rese della sua assistita durante gli interrogatori sarebbero state tradotte fedelmente dall’interprete. A quel punto la Procuratrice pubblica Chiara Borelli ha chiesto una sospensione del dibattimento per poter leggere il documento presentato dalla difesa. Alla ripresa del dibattimento, la PP Borelli ha affermato di non potersi esprimere sull’analisi delle traduzioni prodotta dalla difesa senza rivedere le videoregistrazioni degli interrogatori oggetto delle contestazioni. Un lavoro, questo, che richiederebbe almeno un giorno di tempo. Considerato che con la produzione di quel documento la difesa esprime una censura di natura sostanziale, la presidente della Corte di appello e revisione penale, giudice, Giovanna Roggero-Will si è vista costretta a sospender il dibattimento. Riprenderà quando la PP avrà potuto rivedere le videoregistrazioni le cui traduzioni sono contestate dalla difesa e, soprattutto, quando la Corte avrà individuato un’aula idonea allo svolgimento del dibattimento nel rispetto delle norme sanitarie imposte dalla pandemia.