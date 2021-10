Contenuti e modalità del prossimo corso di formazione, il tipo di impegno richiesto e peculiarità del profilo del soccorritore volontario. Sono gli aspetti che verranno presentati lunedì 25 ottobre nella serata informativa per aspiranti soccorritori volontari in programma alle 20 nella sede della Croce Verde di Bellinzona, in via Rodari 6. «La presenza a tale serata è indispensabile per poter accedere al percorso di selezione delle persone che sceglieranno di candidarsi per questa interessante sfida», spiega l’ente in un comunicato.