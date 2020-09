Quali sono i criteri per giudicare lo stato di salute di una democrazia? E quali gli aspetti più fragili, le possibili risposte e i migliori correttivi? La democrazia svizzera, caratterizzata da un costante coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni, sfugge alla crisi generale delle democrazie occidentali? Malgrado la crisi, si può ancora affermare con Winston Churchill «che democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle altre forme che si sono sperimentate finora»? A questi e ad altri interrogativi si cercherà di rispondere giovedì 17 settembre alle 18 nell’auditorio di BancaStato a Bellinzona in una conferenza-dibattito promossa dall’associazione La gioventù dibatte. Presentando dati statistici ufficiali e analisi comparative con altri stati, i politologi ticinesi Oscar Mazzoleni e Andrea Pilotti formuleranno riflessioni e proposte, coinvolgendo il pubblico.