Sembra un regime da «coprifuoco» quello che si vive nel centro città, dove passeggiando per le vie si avverte una «palpabile tristezza». Si possono riassumere così le sensazioni di Claudia Pagliari, presidente della Società dei commercianti di Bellinzona, a due anni dall’inizio della pandemia. Un sentimento «ormai condiviso da molti - racconta - soprattutto a causa di una frequentazione del centro ai minimi storici a causa del telelavoro». Le vie cittadine sembrano essersi svuotate dalla solita vita quotidiana e «senza il passaggio della gente, i commerci così come la ristorazione, sono in ginocchio ormai da troppo tempo».

