Non solo il Municipio. Ora anche il Patriziato di Roveredo ha un commissario governativo. Sinceramente non sappiamo se sia una primizia in Svizzera, però è indubbiamente un caso più unico che raro. Le redini del Consiglio patriziale sono state affidate dal Governo grigionese all’attuale vicepresidente Aurelio Troger.

E ciò dopo che vi è stato un fuggi fuggi in seno al consesso. Hanno lasciato il presidente Pietro Riva, un assessore ed altri due membri che siedono nella Commissione di gestione e revisione, i quali si sono dimessi con effetto immediato per divergenze interne. Tutti e quattro erano stati eletti a fine aprile. «La legalità operativa del direttivo non è più garantita», ha tuonato Coira.

Convocata dunque con urgenza un’assemblea straordinaria che si terrà... il giorno di San Valentino, sperando che sia di buon auspicio per far tornare l’armonia nel Patriziato del capoluogo mesolcinese. Lunedì 14 febbraio alle 20 alla palestra in Riva vi saranno pertanto le elezioni suppletive del presidente del Consiglio patriziale, di un assessore, del suo supplente, di due membri della Gestione e dei loro supplenti.

L’assemblea si rende necessaria per ristabilire il quorum previsto dallo Statuto del Comune patriziale. Un caso simile, ci è stato spiegato in paese, era già capitato alcuni anni fa. Allora, tuttavia, non vi era stato il coinvolgimento diretto di Coira, ma si era risolto tutto internamente.

