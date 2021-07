Commissione giovani? «Sempre coinvolta»

«I messaggi che toccano tematiche giovanili sono già discussi dalla Commissione giovani e quanto scaturito costituisce un punto di riflessione per il Municipio. Tale coinvolgimento appare adeguato e sufficiente, tanto più che così come su determinati temi sono i giovani ad essere interessati, su altri lo potrebbero essere altre fasce di popolazione. L’obiettivo è di snellire il lavoro già oneroso, impegnativo e lungo del Consiglio comunale e non appesantirlo con commissioni comunque già considerate».