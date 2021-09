Un minuto di raccoglimento in memoria di due persone che avevano, a loro modo, Bellinzona nel cuore e che erano unite dall’appartenenza politica (Lega dei ticinesi). La seduta tuttora in corso del Consiglio comunale cittadino si è aperta nel ricordo di Jasmine Ben Ali e del sindaco di Lugano ed ex consigliere di Stato Marco Borradori, deceduti questa estate nello spazio di una decina di giorni l’una dall’altro.