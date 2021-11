È pronta la convenzione tra i Comuni di Serravalle e Blenio con quello di Acquarossa concernente la partecipazione ai costi di gestione della piscina aperta al pubblico che sarà realizzata nell’ambito del progetto Sun Village. Se i Legislativi diranno sì, le tre municipalità verseranno annualmente e per dieci anni 65.000 franchi a testa proprio per coprire tali spese e come riconoscimento dell’interesse pubblico di questo tassello del futuro complesso turistico-alberghiero per cui si intende investire fino a 60 milioni di franchi. Sulla base di questo accordo, i domiciliati nei tre Comuni e gli allievi potranno poi beneficiare di uno sconto di almeno il 20% sulla tariffa. Quello della piscina pubblica è un vecchio desiderio a livello locale. Otto anni fa in valle una petizione aveva rivendicato la realizzazione di una struttura simile raccogliendo 1.600 firme.