Nel corso di questa legislatura spesso le rispettive posizioni su alcuni temi importanti per la Città sono state diverse, ma l’unità tra Partito comunista e Partito socialista ha saputo essere determinante per l’ottenimento di importanti conquiste sociali quali, ad esempio, un salario minimo di 4.000 franchi al mese per tutti i dipendenti comunali, l’introduzione di un congedo paternità di 20 giorni, il raddoppio delle mense scolastiche, la rinuncia all’energia nucleare e al carbonfossile o ancora il triplicamento degli investimenti per il trasporto pubblico. Pertanto «coerenti con la nostra impostazione unitaria e il nostro ruolo di opposizione propositiva che rifugge dalla concezione meramente declamatoria di certi movimenti, ma che al contrario intende provare a concretizzare dei progetti per una Bellinzona più sociale e vivibile, il Partito Comunista ha deciso di rilanciare la lista “Unità di Sinistra” con il Partito Socialista».