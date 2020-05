I decessi avvenuti negli ultimi due mesi alla casa anziani di Cadro sono diventati oggetto di un’interpellanza a firma di Matteo Pronzini, Simona Arigoni e Angelica Lepori per il Gruppo MPS-POP-Indipendenti.

«Il 36% degli ospiti (19 su 52) è deceduto da marzo a fine aprile», scrivono i deputati sopracenerini. WA questi decessi si sommano almeno altri 10 casi positivi che fortunatamente sono riusciti a sopravvivere al virus. Anche tra il personale risulta un numero importante di positivi. Come per Sementina ci si risponderà che non tutti sono da ricondurre al COVID-19. Forse sì, forse no. Sta di fatto che stiamo parlando di una percentuale di decessi impressionante». «A dimostrazione che, contrariamente a quanto affermato dal medico cantonale Merlani, la sfortuna non c’entra. C’entrano, forse, eventuali carenze organizzative delle quali, almeno a partire dalla seconda metà di marzo, anche lui era al corrente». Tra queste carenze, i deputati MPS-POP-Indipendenti citano le porte della casa anziani, che non sono state bloccate per tutti alla data indicata dalle direttive cantonali, o il salone di parrucchiera presente nella struttura che avrebbe continuato l’attività fino al 14 marzo anche per clienti esterni.

Le domande rivolte al Consiglio di Stato nell’atto parlamentare sono quindi le seguenti:

1. Perché la struttura ha permesso alla parrucchiera, operante all’interno, di continuare a ricevere clienti esterni fino al 14 marzo? Chi ha preso questa decisione?

2. Fino a quale data gli ospiti hanno consumato il pranzo in comune nel salone principale?

3. Per quale ragione durante il periodo di crisi non tutti i medici al servizio della casa anziani erano operativi? Perché non si è pensato di sostituirli?

4. Quali misure organizzative e quali risorse supplementari sono state messe in atto per arginare i contagi?

5. Sulla base di quali criteri ad alcuni parenti si è permesso far visita gli ospiti in fin di vita e ad altri no?

6. Quando l’Ufficio del medico cantonale è intervenuto? Quali negligenze e carenze organizzative ha riscontrato? Che provvedimenti ha imposto?

7. Quando tutti gli ospiti e tutto il personale è stato testato? Quanti sono stati gli ospiti ed il personale positivo?

8. Tutto gli ospiti deceduti da marzo ad oggi erano stati sottoposti al test? Quanti sono risultati positivi?

9. Quanti sono stati i decessi complessivi registrati presso gli ospiti della casa anziani di Cadro?

10. Per gli ospiti sopravvissuti sarà sicuramente un grandissimo stress psicologico apprendere che più di un terzo di loro in queste settimane è deceduto. Cosa si è pensato di mettere in atto per sostenerli?

