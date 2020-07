FFS Historic amplia la propria offerta di corse con treni d’epoca sul San Gottardo durante i mesi estivi. L’orario sulla tratta fra Erstfeld–Bodio–Erstfeld è armonizzato con l’orario cadenzato delle Ferrovie e consente diverse possibilità di collegamento, ad esempio per Andermatt o Bellinzona. La Fondazione offre così non solo ai nostalgici della ferrovia ma anche agli escursionisti un’occasione speciale per percorrere e scoprire la leggendaria tratta di montagna e la regione circostante. Quest’anno le vacanze in Svizzera diventano quindi ancora più emozionanti.

Con il titolo di «Erlebnis Nordrampe» (esperienza rampa Nord), la Fondazione per il patrimonio storico delle FFS – in breve FFS Historic – ha offerto per la prima volta lo scorso anno delle corse regolari con treni d’epoca. Da aprile a ottobre, gli appassionati della ferrovia hanno avuto la possibilità di viaggiare una volta al mese con il treno storico da Erstfeld a Göschenen e ritorno. Il successo di questo progetto pilota ha incoraggiato FFS Historic ad ampliare l’offerta quest’anno con il sostegno del Comitato del San Gottardo. Come lo scorso anno, le corse avrebbero dovuto tenersi da aprile a ottobre con cadenza mensile.

L’offerta è stata tuttavia ampliata su due livelli. Da un lato, quest’anno le corse vanno da Erstfeld a Bodio e ritorno attraverso il San Gottardo. Dall’altro, l’orario dei viaggi scoperta è stato pianificato in modo da offrire ai viaggiatori coincidenze dirette in più stazioni della tratta. Ad esempio, a Göschenen con la Matterhorn Gotthard Bahn c’è una coincidenza per Andermatt, mentre a Faido con il RegioExpress c’è la coincidenza in direzione Bellinzona e Lugano. Sono quindi disponibili biglietti per diverse sezioni di tratta, che è possibile acquistare in prevendita o direttamente in treno. Per i viaggi di gruppo si ha inoltre la possibilità di prenotare un’intera carrozza viaggiatori.

Il «Treno scoperta San Gottardo» è quindi non solo un’esperienza speciale per gli appassionati e i nostalgici delle ferrovie, ma offre anche agli escursionisti l’occasione ideale per percorrere ed esplorare la regione del San Gottardo in modo insolito e fuori dall’ordinario. Dopo il successo del viaggio di apertura tenutosi il 13 giugno, FFS Historic ha deciso di aumentare la frequenza delle corse nei mesi estivi e di far viaggiare da luglio a settembre il «Treno scoperta San Gottardo» due sabati al mese. Oltre alle corse già programmate per l’8 agosto, il 12 settembre e il 10 ottobre, il Treno scoperta viaggerà anche il 25 luglio, il 22 agosto e il 26 settembre. Naturalmente anche le corse aggiuntive offriranno coincidenze per Andermatt o Bellinzona tra Erstfeld e Bodio. Inoltre, è previsto che tutti i tre convogli aggiuntivi siano trainati dalla leggendaria e centenaria Ce 6/8 II «Coccodrillo».

L’idea di raddoppiare il numero delle corse da luglio a settembre è nata quando si è capito che, con l’allentamento delle misure per il contenimento del coronavirus, da questa estate sarebbe stato di nuovo possibile effettuare viaggi con i treni d’epoca. Stefan Andermatt, direttore di FFS Historic commenta così la decisione della Fondazione: «Così facendo intendiamo contribuire a rendere questa estate emozionante, nonostante le circostanze straordinarie. E cosa ci potrebbe essere di più vario che iniziare un’escursione con un viaggio in un treno storico, trainato da una locomotiva leggendaria che viaggia già da un secolo sulla linea di montagna del San Gottardo?». Info sul sito www.sbbhistoric.ch/nordrampe .

