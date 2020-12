Fatto salvo il via libera di Berna (se ne saprà di più oggi), le stazioni invernali ticinesi non vedono l’ora di (ri)aprire le porte all’affezionata clientela. Per tutti la data segnata in rosso sull’agenda è quella di sabato 12 dicembre. Ciò vale per Airolo-Pesciüm, per il Nara, per Campo Blenio e per Carì (che comunque aspetta le decisioni odierne del Consiglio federale per fare la scelta definitiva). Gli amanti dello sci nordico, per contro, potranno già far sfoggio del loro stile sulle piste del Centro di Campra che inaugurerà la stagione già domani, sabato 5 dicembre. «Apriremo con qualsiasi condizione meteorologica. Siamo pronti», ci dicono i responsabili, interpellati ieri.

Per tutti sono stati mesi impegnativi per implementare le misure espressamente chieste dalle autorità per contrastare...