L’inizio del nuovo anno per gli abitanti della bassa Mesolcina non è certamente cominciato nel migliore dei modi. Se è pur vero che al problema delle polveri fini, volente o nolente, ci hanno purtroppo fatto il callo, autorità e popolazione sono coscienti che così non si può andare avanti. Dopo l’appello di San Vittore (si veda il CdT del 10 gennaio) - con il Municipio che ha invitato i cittadini a limitare l’uso di camini, riscaldamenti a legna e delle automobili -, ora si aggiunge quello dell’Esecutivo di Grono. Questa settimana verranno sensibilizzati tutti i fuochi sul fenomeno e sulle misure per limitarlo. Il paese, ricordiamo, anni fa era stato scelto dall’Ufficio natura e ambiente quale Comune pilota nella lotta alle PM10.

Camini e stufe sotto la lente

Il Governo non è indifferente allo smog che colpisce la parte bassa della Mesolcina (San Vittore, Roveredo e Grono) tra ottobre e marzo. Già nel 2014 il Cantone aveva adottato il Piano d’intervento per l’igiene dell’aria che prevede misure, suddivise in tre fasi, attraverso le quali si mira a ridurre il problema legato alle particelle fini entro 10 anni.

Anzi, già prima, in quanto nell’area del Grigioni italiano a ridosso del Ticino si vorrebbero riportare le emissioni, entro il 2022, sotto il valore limite previsto dall’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (50 microgrammi per metro cubo). Manco a dirlo si tratterà di agire in primis su stufe, caminetti ed affini: «La legna, che è un’importante risorsa rinnovabile locale, deve essere valorizzata sfruttando al meglio il suo potenziale in impianti performanti che riducano al minimo» le PM10.

Nuovi incentivi cantonali

Dal corrente mese i preposti uffici cantonali mettono dunque a disposizione della popolazione nuovi incentivi sino a fine anno (fino a 3.000 franchi) per l’installazione di filtri. Incentivi che, tra l’altro, sono cumulabili con quelli già esistenti e pari al massimo al 50% dei costi di investimento. Qualora questi accorgimenti non consentissero di raggiungere l’obiettivo, allora dal 2022 «saranno introdotti provvedimenti più severi, quali l’obbligo di sostituzione delle stufe a legna non conformi allo stato della tecnica o la sospensione del loro utilizzo».

Il sindaco di Grono Samuele Censi è stato presidente della Regione Moesa quando il fenomeno è entrato nell’agenda delle istituzioni: «Finalmente ci si è resi conto che non sono solo l’A13 e le industrie a provocare le polveri fini, ma anche gli impianti a legna. È pertanto giusto che si insista sulla posa di filtri. In questo senso vanno letti in modo positivo gli incentivi cantonali».

Noi-Togni torna alla carica

Nel frattempo la collega di Censi, la sindaca di San Vittore e deputata Nicoletta Noi-Togni, torna alla carica con il Governo in vista della sessione del Parlamento retico che si aprirà il 10 febbraio. La granconsigliera pone l’attenzione sul fatto che il paese per quanto riguarda il carico ambientale è già «gravato dalla presenza del Centro di controllo dei veicoli pesanti e dall’A13 che pregiudicano le potenzialità sportive» della zona.

